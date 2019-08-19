رياضة | ادارة ريال مدريد تتطالب زيدان بالتنازل عن عناده مع هذا الثنائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ادارة ريال مدريد تتطالب زيدان بالتنازل عن عناده مع هذا الثنائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادى ريال مدريد الإسبانى سيعتمد خلال الموسم الجارى على لاعبه الويلزى جاريث بيل وعلى اللاعب الكولومبي خيمس رودريجيز، بعدما كان الثنائي قريب من الرحيل عن المرينجى خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة " أوندا سيرو" الإسبانية أن إدارة ريال مدريد سعيدة بعودة اللاعبين للعب مع الفريق خلال الموسم الجارى وإغتماد زيدان عليهم، وأكدت الصحيفة أن إدارة الريال كانت غير سعيدة بعناد المدرب الفرنسي مع اللاعبين.