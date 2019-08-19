شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يستعد لأهلى بنغازى عبر بوابة حرس الحدود... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يخوض فريق الاسماعيلى فى الخامسة عصر اليوم الاثنين مباراة ودية مع نظيره حرس الحدود على ملعب أحد فنادق مدينة 6 أكتوبر .

ودخل الإسماعيلى معسكرا مغلقا بأكتوبر بداية من الأربعاء الماضى وتعادل سلبياً مع بتروجت مساء الجمعة ثم واجه الاعلاميين مساء السبت ويواجه حرس الحدود اليوم الاثنين ثم كوكا كولا غداً الثلاثاء وأخيراً انبى فى 24 أغسطس الجارى.

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ويستعد الإسماعيلى لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى فى دور الـ 32 للبطولة العربية والمقرر لها 13 سبتمبر المقبل .

وأوقعت القرعة الإسماعيلى فى مواجهة مع أهلى بنى غازى بطل ليبيا ضمن منافسات دور الــ32، حيث يحتضن ملعب الإسماعيلية لقاء الذهاب فيما لم يتضح حتى الأن بشكل رسمى ملعب لقاء الإياب وكان الإسماعيلى قد طالب بتعديل موعد لقاء الذهاب ليقام يوم 13 سبتمبر المقبل بدلًا من يوم 6 من الشهر نفسه بعد ترحيب الفريق الليبى.