تدشين الدوري السعودي تحت مسمى كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الإثنين 19 أغسطس 2019

أعلنت الهيئة العامة للرياضة السعودية، برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عن اسم بطولة الدوري السعودي للمحترفين، في موسمه الجديد 2019-2020، حيث تنطلق تحت اسم دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على غرار الموسم الماضي.



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كما أعلنت الهيئة عن القنوات الناقلة للمسابقة، حيث تذاع رسميا وبشكل نهائي على القنوات السعودية الرياضية بشكل مجاني، وجاء ذلك في الحفل الذي أقيم في مدينة جدة مساء الأحد.

يذكر أن الموسم الجديد لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان سينطلق الخميس المقبل بمباراة النصر، حامل اللقب، مع ضمك الصاعد حديثا للمسابقة.