شكرا لقرائتكم الأهلى يغلق أحزان الكأس ويبدأ الاستعداد لإطلع بره... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ فريق الأهلي فى السادسة من مساء اليوم ، الاثنين، الاستعداد لمواجهة فريق "إطلع بره" بطل جنوب السودان فى إياب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ببرج العرب.

وحصل فريق الأهلي على راحة من التدريبات أمس بعد مباراة بيراميدز أمس، السبت، فى دور الـ16 لكأس مصر والتى خسرها الأحمر بهدف نظيف.

ومن المقرر أن يتدرب الأهلي على ملعب التتش استعداداً لمباراة العودة، علماً بأن لقاء الذهاب الذى أُقيم الأحد الماضي ببرج العرب انتهى بفوز الأهلي برباعية نظيفة.