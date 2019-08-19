ميتشو بعد توليه تدريب الزمالك: حلمي تحقق.. وأصبحت في المكان الصحيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أعرب الصربي ميتشو المدير الفني الجديد لفريق الزمالك، عن سعادته بتدريب الفريق الأبيض، مؤكدًا أن حلمه تحقق بتولي تدريب الفريق في الفترة الحالية.
وأعلن نادي الزمالك، حصوله على توقيع الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني السابق لأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، لتدريب الفريق الأبيض خلال الجلسة التي جمعته مع مسؤولي نادي الزمالك.
وقال ميتشو في تصريحات تلفزيونية لقناة المحور، إنه يعلم الكثير عن الكرة الأفريقية، حيث جاء إلى افريقيا قبل 19 عام.
وأضاف أن رئيس نادي الزمالك يحب الفوز وهذا يدفعه للتأكد على أنه في المكان الصحيح، لافتًا أن ثقافته هو أيضا تحقيق المكسب.
واوضح، أن الزمالك لديه كافة مقومات النجاح، والفريق الحالي به أفضل ثلاثة لاعبين مغاربة وأفضل لاعبين من تونس بخلاف اللاعبين المصريين.
وأشار المدير الفني الجديد للزمالك، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد وجود روح ومنافسة قوية بين اللاعبين.
واتم تصريحاته:" الزمالك فريق كبير ينافس على كافة البطولات ولذلك أريد أن اقوم بعمل كبير معه وأن تكون النتائج مع الفريق أكبر رد على عملي".
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