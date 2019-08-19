رئيس "الزمالك" يكشف كواليس التعاقد مع الصربي ميتشو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

قال رئيس نادي الزمالك، إن الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" كان الخيار الثالث أمام الإدارة للتعاقد مع مدرب جديد بعد البرتغالي فيريرا والأرجنتيني رامون دياز.

وجاءت تصريحات رئيس النادي، عقب الإعلان الرسمي عن حصول الزمالك على توقيع "ميتشو" المدير الفني السابق لأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، ليتولى تدريب الفريق الأبيض خلال الجلسة التي جمعته مع مسؤولي نادي الزمالك.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية لقناة المحور، أن الزمالك فكر في استقدام ميتشو قبل عامين ولكن لم يتوصل لاتفاق معه وقتها.

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وأشار إلى أن التعاقد مع ميتشو جاء بعدما اعتذر البرتغالي فيريرا لظروف خاصة، بالإضافة لصرف النظر عن الأرجنتيني رامون دياز.

وأوضح، أن اللجنة التي قامت باختيار المدرب رشحت ميتشو لتدريب الزمالك وتم الاستقرار عليه، مضيفا أنه كان يتطلع للتعاقد معه منذ موسمين.

وتابع:" ميتشو فسخ عقده مع فريق أولاندو بيراتس ووافق على تدريب الزمالك لأنه بدون وجود شرط جزائي مع ناديه كان سيستمر في جنوب أفريقيا".

وأتم تصريحاته:" أتمنى التوفيق لميتشو في مهمته مع النادي والإدارة ستوفر كل سبل النجاح له كما أن الفريق يضم لاعبين متميزين على أعلى مستوى".