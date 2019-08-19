الصربي ميتشو يوقع عقود تدريب الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365: أعلن نادي الزمالك، حصوله على توقيع الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني السابق لأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، لتدريب الفريق الأبيض خلال الجلسة التي جمعته مع مسؤولي نادي الزمالك. وتوصل مجلس إدارة النادي لاتفاق مع المدير الفني على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد ووقع على العقود الرسمية لمدة موسم واحد فقط. ومن المقرر أن يعقد مؤتمر صحفي خلال الأيام القليلة المقبلة لتقديم المدير الفني الصربي لوسائل الإعلام. و يواصل الزمالك استعداداته لخوض مباراة العودة أمام فريق ديكاداها بطل الصومال في دور ال 64 التمهيدي لدوري ابطال افريقيا والمقرره الجمعه المقبل.

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