إيقاف جهاد جريشة بسبب لقاء الأهلي وبيراميدز

استقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة سمير عثمان، على إيقاف جهاد جريشة الحكم الدولي لفترة غير محددة، بعد أخطائه في لقاء الأهلي وبيراميدز بدور الـ16 لبطولة كأس مصر. في لقاء الأهلي وبيراميدز بدور الـ16 لبطولة كأس مصر. وبحسب مصدر في اتحاد الكرة، فإن هناك اتجاهًا لدى اللجنة لاستبعاد جريشة من إدارة باقي مباريات كأس مصر، مع عودته لإدارة اللقاءات مع بداية الدوري الممتاز المقرر له 19 سبتمبر المقبل. فإن هناك اتجاهًا لدى اللجنة لاستبعاد جريشة من إدارة باقي مباريات كأس مصر، مع عودته لإدارة اللقاءات مع بداية الدوري الممتاز المقرر له 19 سبتمبر المقبل.

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