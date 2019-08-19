من أن هذه المباراة الأخيرة كانت الأمور ستكون مختلفة.
تحدث ألفارو موراتا مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني عن إهدار ركلة الجزاء وتألق زميله جواو فيليكس خلال الفوز على خيتافي 1-0 في الجولة الأولى بالليجا وقد سجل موراتا هدف فوز أتلتيكو مدريد على خيتافي ولكنه أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 56 عندما كانت تشير النتيجة إلى 1-0.
ونقلت صحيفة ‘‘ماركا‘‘ الإسبانية تصريحات موراتا الذي قال: لقد أهدرت ركلة جزاء وركض الفريق كثيرًا بسببي ، بالتأكيد لو كنت متأكدًا
ومع ذلك ، أكد المهاجم الإسباني ، الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة 23 على أهمية بدء الدوري بهذا الانتصار ، حيث قال: ‘لقد فشلت اليوم في تسجيل ركلة الجزاء وفشلت في أيام أخرى لكنها كرة القدم الشيء المهم هو أننا فزنا لأنه كان من المهم للغاية الفوز اليوم أمام فريق صعب للغاية.
ولم يتردد ألفارو موراتا في تسليط الضوء على أداء البرتغالي الشاب جواو فيليكس الذي تسبب في ركلة الجزاء والذي اضطر إلى مغادرة الملعب في الدقيقة 66 بسبب إصابة عضلية.
وقال موراتا عن جواو فيليكس: إنه شاب يتمتع بموهبة لا تصدق ، وإذا سارت الأمور على ما يرام ، فسيكون واحداً من أفضل اللاعبين في العالم ، ويسعدنا جدًا أن يكون معنا هنا ، ونأمل أن يكون خروجه من الملعب بسبب كدمة فقط حتى يتمكن من اللعب الأسبوع المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر موراتا : الفوز على خيتافي كان الاهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.