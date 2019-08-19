موراتا : الفوز على خيتافي كان الاهم



تحدث ألفارو موراتا مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني عن إهدار ركلة الجزاء وتألق زميله جواو فيليكس خلال الفوز على خيتافي 1-0 في الجولة الأولى بالليجا وقد سجل موراتا هدف فوز أتلتيكو مدريد على خيتافي ولكنه أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 56 عندما كانت تشير النتيجة إلى 1-0.

ونقلت صحيفة ‘‘ماركا‘‘ الإسبانية تصريحات موراتا الذي قال: لقد أهدرت ركلة جزاء وركض الفريق كثيرًا بسببي ، بالتأكيد لو كنت متأكدًا

من أن هذه المباراة الأخيرة كانت الأمور ستكون مختلفة.ومع ذلك ، أكد المهاجم الإسباني ، الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة 23 على أهمية بدء الدوري بهذا الانتصار ، حيث قال: ‘لقد فشلت اليوم في تسجيل ركلة الجزاء وفشلت في أيام أخرى لكنها كرة القدم الشيء المهم هو أننا فزنا لأنه كان من المهم للغاية الفوز اليوم أمام فريق صعب للغاية.ولم يتردد ألفارو موراتا في تسليط الضوء على أداء البرتغالي الشاب جواو فيليكس الذي تسبب في ركلة الجزاء والذي اضطر إلى مغادرة الملعب في الدقيقة 66 بسبب إصابة عضلية.وقال موراتا عن جواو فيليكس: إنه شاب يتمتع بموهبة لا تصدق ، وإذا سارت الأمور على ما يرام ، فسيكون واحداً من أفضل اللاعبين في العالم ، ويسعدنا جدًا أن يكون معنا هنا ، ونأمل أن يكون خروجه من الملعب بسبب كدمة فقط حتى يتمكن من اللعب الأسبوع المقبل.