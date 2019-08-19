سيميوني : حالة جواو فيليكس مطمئنة

كشف الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني حالة لاعبه البرتغالي جواو فيليكس بعد الفوز على خيتافي بهدف نظيف في الأسبوع الأول بالليجا.

وقد تعرض جواو فيليكس لإصابة في الشوط الثاني واضطر لمغادرة الملعب في الدقيقة 66 ليدخل بدلًا منه ماركوس يورينتي.

ووفقًا لصحيفة ‘‘موندو ديبورتيفو‘‘ الإسبانية ، قال دييجو سيميوني في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: ‘‘ عانى جواو فيليكس من تشنج عضلي ، ولذلك قررنا استبداله من الملعب لتجنب أي خطر ، لكن هذا جيد‘‘.

وعن أداء جواو فيليكس في مباراته الأولى بالليجا ، قال سيميوني: ‘‘لقد أظهر كل ما لديه من قوة ، نأمل أن يظهر هكذا في كل مباراة ، فقد لعب جواو خلف

جدير بالذكر أن جواو فيليكس انضم للروخي بلانكوس قادمًا من بنفيكا البرتغالي في صفقة قياسية بلغت قيمتها المالية 126 مليون يورو، كأغلى صفقة في تاريخ النادي المدريدي. بالليجا ، قال سيميوني: ‘‘لقد أظهر كل ما لديه من قوة ، نأمل أن يظهر هكذا في كل مباراة ، فقد لعب جواو خلف موراتا ورأيته جيدًا للغاية‘‘.جدير بالذكر أن جواو فيليكس انضم للروخي بلانكوس قادمًا من بنفيكا البرتغالي في صفقة قياسية بلغت قيمتها المالية 126 مليون يورو، كأغلى صفقة في تاريخ النادي المدريدي.

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