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ريال مدريد يعرض نجمه ضمن صفقة نيمار

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قالت تقارير صحفية إسبانية أن نادي يفكر جديًا في إقحام لاعبه الكولومبي جيمس رودريجيز ضمن صفقة مقايضة مع باريس سان جيرمان للحصول على توقيع اللاعب البرازيلي جونيور.
ووفقًا لصحيفة ‘‘أس‘‘ الإسبانية ، لم يعد نادي هو المرشح المفضل لإعادة نيمار إلى ، بل يمكنه الانضمام إلى ريال مدريد.
وأوضحت الصحيفة المدريدية أن ريال مدريد على استعداد لتقديم عرض إلى باريس سان جيرمان قدره 160 مليون يورو بالإضافة إلى لاعب خط الوسط الكولومبي جيمس رودريجيز من أجل الظفر بخدمات البرازيلي نيمار.
وقد طلب باريس سان جيرمان واحد من هؤلاء الأربعة إيسكو أو كريم بنزيمة أو فينيسيوس

جونيور أو رافائيل فاران للسماح لنيمار للذهاب إلى سانتياجو برنابيو ، لكن ريال مدريد غير مستعد لرحيل أيًا منهم ، ويرحب بفكرة رحيل جيمس رودريجيز.
لا يزال الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس خيارًا لإدراجه في الصفقة قبل الموعد النهائي لإغلاق الميركاتو الصيفي في 2 سبتمبر المقبل.
تجدر الإشارة أن برشلونة انسحب فعليًا من عملية نقل نيمار عندما وافق على إعارة فيليب كوتينيو إلى بايرن ميونيخ مع خيار الشراء.
 
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