حقيقة صرف 1500 مكافآت لأبطال العالم لكرة اليد



كشف هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد المصري عن حقيقة تصريحاته حول المكافأت الخاصة بلاعبيها بعد الفوز بكأس العالم للناشئين.

وقال نصر في تصريحات فضائية "تم فهم التصريح بشكل خاطئ، وزارة الشباب

والرياضة هي الداعم الأول والوحيد لكرة اليد ولم تتأخر الوزارة عن دعمنا في المعسكرات".متابعًا "بعد الفوز ببرونزية كاس العالم منذ أسابيع حصل كل لاعب على مكافأة قدرها 59 ألف جنيه، أما اللاعبين الحاليين فسيحصل كل لاعب على 110 أو 120 ألف جنيه تقريبًا".وأستكمل "المبلغ الذي تم ذكره هو 1500 دولار وليس 1500 جنيه، وهذا قرار فوري من مجلس الادارة لا علاقة بمكافأة الوزارة".