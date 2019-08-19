رياضة | زيدان يحسم قائمة ريال مدريد النهائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يحسم قائمة ريال مدريد النهائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إلى أن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد قد يقوم بتغيير بعض عناصر قائمته خاصةً أن سوق الانتقالات الصيفية لازال مستمر حتى يوم 2 سبتمبر.

وقالت الصحيفة الإسبانية أن زيدان لديه أسبوعين لتحديد قائمته النهائية، ومن المتوقع أن تحدث تغييرات مثل قدوم نيمار وفان دي بيك ويمكن أن يبقى خاميس رودريجيز.

وأكدت صحيفة "ماركا" أن مع عودة هازارد والمصابين قد يستطيع زيدان القيام بتغييرات أكثر في قائمة الفريق الملكي.

والجدير بالذكر أن نادي ريال مدريد يحاول التعاقد مع نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.