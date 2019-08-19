رياضة | أحمد حسن: قرار إعتزالي كان "خاطئا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد حسن: قرار إعتزالي كان "خاطئا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اعترف أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق، أن قرار اعتزاله كان قرارا خاطئا.
وقال احمد حسن في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: " بعد الثورة وتوقف الدوري لم تكن المجموعة المتواجدة على المستوى المطلوب".
وتطرق العميد للحديث عن الكرة الان قائلا : الان الامور اختلفت، هناك دعم كبير، مشيرا بأن ايهاب لهيطة كادرا جيدا كاداري بعيدا عن التعامل مع اللاعبين مفصحا : من يتعامل مع اللاعب لابد ان يكون له مواصفات خاصة، ان يهيبه اللاعب ويحبه في نفس الوقت.