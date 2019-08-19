رياضة | أحمد حسن: قرار إعتزالي كان "خاطئا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد حسن: قرار إعتزالي كان "خاطئا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق، أن قرار اعتزاله كان قرارا خاطئا.

وقال احمد حسن في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: " بعد الثورة وتوقف الدوري لم تكن المجموعة المتواجدة على المستوى المطلوب".