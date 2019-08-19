رياضة | مبابي يعاكس نيمار ويحدد هدفه قبل الرحيل إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مبابي يعاكس نيمار ويحدد هدفه قبل الرحيل إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى الفرنسي الشاب كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، لحصد بطولة دوري أبطال أوروبا مع فريقه قبل الرضوخ للعروض المغرية المقدمة إليه من ريال مدريد.

وقالت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن كيليان مبابي مقتنع بأنه يجب أن يقوم بمحاولة أخيرة من أجل الفوز بدوري أبطال أوروبا مع باريس قبل التفكير في الانتقال إلى نادٍ يفوز به باستمرار، مثل ريال مدريد.

وكان مبابي قد تلقى عروضاً لمغادرة باريس ولكن إدارة ناديه متمسكة باستمراره في ظل تألقه وسرقة الأضواء من نيمار دا سيلفا الذي يقترب من الرحيل.

والجدير بالذكر أن مبابي قد انضم إلى باريس سان جيرمان من موناكو في 2017 ويعد من العناصر الهامة في صفوف الفريق الفرنسي وترفض إدارة النادي برئاسة ناصر الخليفي فكرة التفريط في خدماته.