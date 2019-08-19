رياضة | رئيس الزمالك: نفكر في التعاقد مع ميتشو منذ أكثر من عامين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك: نفكر في التعاقد مع ميتشو منذ أكثر من عامين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على ارسال رسالة اطمئنان بشأن المدرب الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك.

مرتضى منصور اكد انه تعاقد مع مدرب متمرس ولديه تاريخ كبير من البطولات فى قارة أفريقيا.

وأضاف أن ميتشو رحل عن فريق اورلاندو بيرتس الجنوب أفريقي نظرا لتواجد شرط جزائى فى تعاقده، وبالتالى اعلن استقالته من تدريب الفريق.

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ورفض مرتضى منصور أى حديث سلبى بشان المدرب، مؤكدا أنه تعاقد مع مدرب قوى سيكون اضافة كبيرة لنادى الزمالك.

ووجه مرتضى منصور رسالة الى ميتشو مؤكدا أنه تعاقد مع أحسن اللاعبين، وأن أى شئ سيطلبه سيتم تلبيته على الفور، وأنه سيلقى معاملة احترافية جيدة فى نادى الزمالك

وكان ميتشو قد تعاقد مع نادى الزمالك ووقع على العقود تمهيدا لاستلام مهام عمله رسميا مع الفريق.