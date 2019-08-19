رياضة | أول تصريح من ميتشو بعد قيادته للزمالك

الصربى ميلوتين سريدوفيتش الشهير بـ"ميتشو" المدير الفني الجديد لنادي الزمالك، أنه سعيد للغاية بتدريب نادي الزمالك وانتهاء المفاوضات بينه وبين ادارة القلعة البيضاء.

وقال ميتشو خلال فيديو أذاعه برنامج الزمالك اليوم على قناة المحور: "أتيت أفريقيا من 19 سنة، حلمي تحقق بتدريب الزمالك، لما يكون رئيس نادي بيحب المكسب لازم أقول أني في المكان الصح لأن ثقافتي هي المكسب" .

وأضاف: " يسعدنى العمل مع الزمالك اكبر اندية افريقيا منظومة كاملة تعمل باستراتجية تحقق كل احلامى" .

يذكر أن الزمالك أعلن عن تعاقده مع ميتشو في منذ قليل ليتولى القيادة الفنية للفريق بعد إقالة خالد جلال الذي خسر بطولة الدوري أمام الأهلي في الرمق الأخير من عمر المسابقة.