رياضة | رئيس اتحاد اليد يوضح تصريحاته بشأن مكافآت المنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس اتحاد اليد يوضح تصريحاته بشأن مكافآت المنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد أن الاتحاد ليس لديه لائحة مالية خاصة ببطولات العالم، نظرا لقلة الموارد المادية.

وأوضح أن المكافأة التي سيصرفها الاتحاد للاعبي المنتخب الوطني للناشئين بعد التتويج ببطولة العالم تبلغ ١٥٠٠ دولار بإجمالي مكافآت الفوز في مباريات البطولة.

وأضاف أن لائحة المكافآت الخاصة بوزارة الشباب والرياضة تنص على حصول كل لاعب على ١١٢ ألف جنيه بعد التتويج بكأس العالم، بينما سيحصل لاعبو منتخب الشباب صاحب برونزية مونديال اسبانيا على مكافأة قيمتها تقريبا ٥٩ ألف جنيه لكل لاعب.

جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي لكرة اليد لا يصرف مكافآت مالية لأبطال العالم في بطولات الشباب والناشئين، ويتم صرف مكافآت فقط لأبطال العالم الكبار في بطولات الرجال والسيدات.