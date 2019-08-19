رياضة | رسمياً.. ميتشو مديرا فنيا لنادى الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسمياً.. ميتشو مديرا فنيا لنادى الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الصربى ميلوتين سريدوفيتش الشهير بـ"ميتشو" بالتوقيع على عقود تدريبه للزمالك خلال جلسة مساء الليلة مع ادارة الزمالك.

ومن المنتظر أن يتواجد مع الصربى ميتشو فى جهاز الزمالك 3 مساعدين أجانب هم، مدرب معاون، وآخر مدرب حراس مرمى، ومحلل آداء، وسينضم اليهم ثنائى مساعد مصرى.

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وكان ميتشو قد وصل الى مطار القاهرة صباح الأحد من اجل انهاء الاتفاق مع نادى الزمالك على تولى تدريب الفريق الموسم الجديد.

وسيتولى ميتشو قيادة الفريق خلال الموسم الحالى، عقب تقديم استقالته من فريق أورلاندو بيرتس الجنوب أفريقى.

وكشف مصدر من الزمالك ان الحديث بشان ميتشو بدأ منذ رحيل السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى الأسبق للزمالك.