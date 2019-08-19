رياضة | أحمد حسن: هذا سبب رحيلنا عن بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد حسن: هذا سبب رحيلنا عن بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق، أن سبب رحيله عن بيراميدز شعوره بانه لن يكون صاحب قرار.

وقال احمد حسن في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: " في الكثير من الأوقات يكون دورك غير مناسب لك، امور كثيرة تتحدث بها في الغرف المغلقة ومن الوارد ان تكون سببا في ازمات"

واردف : من الممكن ان نختار لاعبين لا يتم ضمهم، امور كثيرة شعرنا انا والبدري فيها ان دورنا لن يكون فعالا، واننا لسنا أصحاب قرار، فكان الرحيل هو الحل الانسب.