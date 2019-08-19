رياضة | آس: ريال مدريد يقترب من قهر برشلونة في الصفقة الكبري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آس: ريال مدريد يقترب من قهر برشلونة في الصفقة الكبري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت صحيفة "آس" الإسبانية، أن نادي ريال مدريد يقترب من الظفر بخدمات البرازيلي نيمار دا سيلفا وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقالت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد يستعد للهجوم النهائي للتوقيع مع نيمار، حالياً هم في وضع أفضل من برشلونة.

وكانت صحيفة دياريو سبورت" قد أشارت إلى أن نادي ريال مدريد قد وفر المبلغ المطلوب من أجل نيمار من خلال قرض وينتظر أن تشهد الفترة الماضية بعض الأمور الحاسمة.

والجدير بالذكر أن نادي باريس سان جيرمان قد تعاقد مع نيمار دا سيلفا في صيف 2017 مقابل دفع قيمة الشرط الجزاةي في عقده والبالغ 222 مليون يورو.