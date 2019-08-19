رياضة | ريال مدريد يرصد مبلغ ضخم لضم نيمار

أشارت صحيفة "تيليفوت" الفرنسية، اليوم الأحد، إلى أن لا تزال المفاوضات جارية بين باريس سان جيرمان وناديي ريال مدريد وبرشلونة بشأن البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وقالت الصحيفة الفرنسية، أن المناقشات بين الناديين وهناك شيء واحد مؤكد من جانب باريس سان جيرمان وهو أن نادي العاصمة يريد استرداد استثماراته البالغة 222 مليون يورو، وهو المبلغ الذي تم صرفه في عام 2017.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد قد حصل على قرض من شركة مالية ويستعد لتقديم عرض مالي للحصول على خدمات نيمار.

وانتقل نيمار للعب في صفوف باريس سان جيرمان في 2017 قادماً من برشلونة مقابل دفع الشرط الجزائي في عقده والبالغ 222 مليون يورو.