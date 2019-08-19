شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مرتضى منصور مع «ميتشو» مدرب الزمالك الجديد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، مساء الأحد، الصربي «ميتشو» مدربا جديدا للقلعة البيضاء.

وقال «منصور»، عبر فيديو بث من منزله، وأذيع عبر برنامج «الزمالك اليوم» المذاع على قناة المحور، إن الصربي «ميتشو» كان الخيار الثالث لتولي القيادة الفنية للقلعة البيضاء، بعد أن بالغ الأرجنتيني رامون دياز في طلباته، فيما أعتذر البرتغالي جيزفالدو فيريرا.

وكشف «منصور» أن إعلانه عن الصربي ألكسندر ستانوفيتش كانت مراوغة منه، وهو الاسم الذي لقي اعتراضًا من الجمهور لتدريبه السابق في أحد أندية الكيان الصهيوني بحسب قولهم، وهو نفس الوقت الذي بدأ فيه التفاوض مع «ميتشو».

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وأضاف «منصور» أنه سعى إلى ضم الصربي منذ عامين لكنه اعتذر، إلى أن فسخ عقده مؤخرًا مع نادي أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي: «بنرحب بيه في مصر، هو عارف تاريخ نادي الزمالك، نادي بطولات».

ووصف «منصور» المدير الفني الجديد بأنه على أعلى مستوى، موجهًا حديثه إلى «ميتشو»: «كل الإمكانيات المتاحة لك موجودة، أحسن لاعيبة في مصر وأفريقيا، أي طلب أمير مرتضى مشرف على الفريق موجود، عاوز مدرب حراس مرمى ومدرب مصري اللي هتطلبه هنعمله، هنوفرلك سبل النجاح زي اللي اتوفرت لجروس».

فيما قال المدير الفني الجديد للزمالك، الصربي «ميتشو»، إنه حقق حلمه بتدريب القلعة البيضاء، مشيدًا بالشغل المؤسسي، معتبرًا أن مجلس الإدارة بأكمله يتحلى بروح انتصارية، مضيفًا: «أشعر بأن الحلم تحقق بتدريب الزمالك».

جدير بالذكر أن «منصور» أعلن تعاقده «ميتشو» لمدة موسمين، مقابل مليونين و400 ألف دولار الأحد.