شكرا لقرائتكم خبر عن سارة .. فرحة بمشاركة وجدانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة) سعادة بالغة غمرت الطفلة سارة فلمبان، حين حضورها حفل تدشين الدوري السعودي، حيث أبدت فلمبان اعتزازها بالمشاركة في هذه المناسبة سعادة بالغة غمرت الطفلة سارة فلمبان، حين حضورها حفل تدشين الدوري السعودي، حيث أبدت فلمبان اعتزازها بالمشاركة في هذه المناسبة الرياضية التي كان لها بالغ الأثر في نفسها، مقدمة شكرها للجهات المنظمة على الدعوة التي تلقتها. من جانبه، أوضح والد سارة أحمد فلمبان، أن ابنته من ذوات الاحتياجات الخاصة وشاركت ضمن الوفد النسائي في أولمبياد أبوظبي في لعبة البوتشي قبل 3 أشهر، وحققت 3 ميداليات باسم المملكة، وتتطلع إلى المزيد في المشاركات القادمة.



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