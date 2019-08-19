شكرا لقرائتكم خبر عن معزوفة «سرور» تعيد ذكريات الثمانينات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الداني (جدة)

شهد متابعو حفل إطلاق الدوري السعودي للمحترفين، سابقة حديثة في استخدام تقنيات جذابة لتقديم الحفل بطريقة مختلفة، حيث راعت ربط الحاضر بالماضي في أذهان المتابعين والحاضرين. واستقطبت رابطة دوري المحترفين شركة 360live الوطنية التي استخدمت تقنيات حديثة في الحفل، إضافة الى مشاركة عازف الكمان المصري الشهير محمود سرور ليؤدي أغنية الدوري السعودي في الثمانينات الميلادية.

وتوقع متابعون أن يشهد نقل دوري هذا العام تقنيات استثنائية عطفا على البداية الجاذبة التي شهدها حفل الافتتاح، خصوصا من ناحية استقطاب شركات وطنية، لتشجيع الكفاءات المحلية في أقوى دوري عربي لكرة القدم.