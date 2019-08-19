اسم غالٍ.. ونقل مجاني

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جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة)

أعلن رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، استمرار إطلاق اسم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، على الدوري السعودي للمحترفين هذا العام، عرفانا بدعمه للأندية البالغ 1.6 مليار، في إطار استراتيجية النهوض بقيمة الأندية السعودية الإدارية والفنية.

وكشف خلال تدشينه دوري المحترفين 2019/2020، استمرار الحكام الأجانب في الدوري السعودي لهذا العام، إضافة إلى تطوير تقنية الـVAR بزيادة عدد الكاميرات من 8 إلى 12، كذلك نقل مباريات الدوري مجانًا عبر قنوات ksa sports، إضافة إلى تطوير خدمات النقل التلفزيوني بزيادة عدد الكاميرات وتقنية جديدة لتتبع اللاعبين وإحصائيات المباريات، ومنصة إلكترونية للمشاهدة، كما خصصت 10 ملاعب لاستضافة المباريات.

وتم خلال حفل التدشين الذي حضره رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، ورئيس رابطة دوري المحترفين مسلي آل معمر، ورؤساء أندية دوري المحترفين، إضافة إلى نخبة من نجوم الدوري، في الصالة الرياضية المغلقة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، إطلاق منصة موحدة للجمهور الرياضي باسم «تذاكر السعودية»، لتسهيل عمليّة الحصول على تذاكر المباريات من مختلف نقاط البيع الإلكترونيّة التي تشرف عليها الأندية، مرتبطة بـ284 بوابة إلكترونية وقارئا يدويا تم تجهيزها وتفعيلها في خمسة ملاعب رئيسية، وهي؛ ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة، استاد الملك فهد الدولي بالرياض، ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضيّة بالقصيم وملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، لتسهيل عمليّة دخول الجماهير بتذاكر إلكترونيّة، ومقاعد مرقّمة في خمسة ملاعب للمرحلة الأولى، على أن يتم استكمال تركيب البوابات الإلكترونيّة للملاعب الأخرى خلال الموسم الجديد، إضافة إلى ذلك، ستحصل الجماهير على خدمات بيع بجودة عالية بعد تطوير 54 نقطة بيع للمطاعم والمقاهي في خمسة ملاعب مستضيفة لمباريات الدوري، على أن يستمر التطوير خلال الموسم ليشمل 51 نقطة بيع إضافيّة في بقية الملاعب. كما تم إطلاق منصة GSA.Live لأول مرة للاستمتاع بمشاهدة وتحليل الدوري السعودي للمحترفين. بعد ذلك تم دخول الفرق المشاركة في الدوري بالزي الرسمي لكل ناد، بحضور خمسة لاعبين ومدرب الفريق.

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من حفل التدشين

زيادة عدد كاميرات تقنية الـ VAR

5 ملاعب مجهزة ببوابات إلكترونية