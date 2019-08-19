شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. أول منتخب غير أوروبي يتوج بكأس العالم لليد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد محمد سيد (جدة)

عاش المصريون أمس (الأحد) ليلة استثنائية، بعدما نجح منتخب بلادهم لليد في تحقيق لقب بطولة العالم لكرة اليد للناشئين، عقب تغلبه على نظيره الألمانى في المباراة النهائية بنتيجة 32/28، ليعد أول منتخب غير أوروبي يفوز باللقب، بعد إقصاء «الماكينات» فى نهائي المونديال الذى أقيم فى مقدونيا. ونجح المنتخب المصري فى تحقيق التقدم فى الشوط الأول من المباراة بنتيجة 19/13، ولم يتمكن الألمان من التعادل أو التقدم طوال أحداث المباراة، قبل أن يعزز الفراعنة تقدمهم فى الشوط الثانى وينهوه بنتيجة 32/28.

وهنأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي منتخب الناشئين الوطني لكرة اليد بفوزه ببطولة كأس العالم، مشيداً بالأداء البطولي الرجولي لجميع أعضاء المنتخب وكذلك القيادة المميزة للجهاز الفني. وشهد مشوار المنتخب المصري لليد فى رحلة الصعود إلى النهائي تحقيق الفوز فى 7 لقاءات بدءًا من الدور الأول، على السويد فى ضربة البداية بنتيجة 32/29 قبل الخسارة من فرنسا 28/24 ثم الفوز على تايوان 36/25 وكندا 47/20 وأخيرًا المجر 31/24 قبل أن يهزم سلوفينيا 30/23 فى دور الـ16، ويحقق فوزا مستحقا على أيسلندا بنتيجة 35/31 قبل الفوز على البرتغال 41/36 فى نصف النهائي.