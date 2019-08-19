شكرا لقرائتكم خبر عن سييرا يضحي بدا كوستا من مبدأ «المساواة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة)

بين مؤيد ومعارض.. اختلف المدرج الاتحادي على خيارات المدرب التشيلي سييرا لأجانب الآسيوية في ظل قناعاته بالرباعي الحالي (ايمليانو، خيمنيز، فيلانويفا، رومارينهو)، متجاهلا ضم المغربي مروان دا كوستا لاسيما في ظل تواضع الدفاع الاتحادي وتلقيه أهدافا سهلة بفضل أخطاء اللاعبين وافتقادهم الخبرة الكافية.

وبرر سييرا استبعاد دا كوستا عن القائمة الآسيوية، إلى تأخر انضمام اللاعب للمعسكر الإعدادي للفريق الكروي الأول والذي أقيم في مانشستريونايتد بعد فراغ مشاركته مع منتخب بلاده في كأس أفريقيا، حيث فضل المدرب الشيلي بحسب تأكيدات مصادر «خاصة» إبعاد اللاعب عن القائمة على الرغم من محاولات الإدارة لضمه خاصة في ظل تكرار ارتكاب قلبي الدفاع لأخطاء سهلة ساهمت في تصدر الفريق لقائمة أضعف الفرق من الناحية الدفاعية في غرب آسيا برصيد 13 هدفاً.

وأقنع سييرا أعضاء مجلس الإدارة بهدفه الرئيسي المتمثل في فرض مبدأ المساواة بين اللاعبين ومنح فرصة تمثيل الفريق الكروي الأول للاعب الأكثر جاهزية بدنياً ولياقياً بغض النظر عن الأسماء، قاصداً تطبيق الانضباط على المجموعة وضمان خلق أعلى درجات الانسجام ما بين عناصر الفريق خصوصاً بعد إضافة أكثر من اسم على الفريق واستبعاد آخرين.

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فيما برهنت إدارة الحائلي على خطوتها المعلنة مسبقاً والمتمثلة في منح الجهاز الفني بقيادة سييرا كافة الصلاحيات في اختيار العناصر المشاركة في المنافسات القادمة للفريق، سواء المحلية أو العربية والقارية ووافقته على خطوة إبعاد دا كوستا على الرغم من المطالبات الجماهيرية بضم اللاعب لتفادي الأخطاء في الخطوط الخلفية.

وتنتهي مهلة رفع القائمة الآسيوية اليوم 19 أغسطس، حيث سيخوض الاتحاد منافسات الدور ربع النهائي أمام الهلال بالرباعي المختار سلفا، وهو ما تميزت به "الخليج 365" في وقت سابق.

من جهة أخرى، طرحت تذاكر مواجهة الاتحاد مع نظيره العهد اللبناني على كأس محمد السادس للأندية الأبطال يوم الثلاثاء القادم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة) وجاءت أسعار التذاكر 25 ريالا للدرجة الموحدة، 200 ريال للدرجة الفضية، 400 ريال للدرجة الذهبية.