شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة «مجهولة».. الزعيم يصر على جوستافو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

لا تزال مفاوضات الإدارة الهلالية مع اللاعب الكولمبي جوستافو كويلار والذي يلعب لفريق فلامنجو البرازيلي غير واضحة، وذلك بسبب تضارب الأخبار حول انتقاله للزعيم منذ بداية التفاوض مع اللاعب، في ظل دخول نادي بولونيا الإيطالي في خط المفاوضات وتقديمه عرضاً جديداً للاعب بقيمة 10 ملايين يورو بحسب صحف إيطالية، في وقت قدمت إدارة الهلال عرضاً بقيمة 8.5 مليون يورو.

ولا تزال إدارة الهلال متمسكة بجلب اللاعب حيث تواصل مفاوضاتها بكل جدية مع فريق فلامنغو البرازيلي لكسب خدماته، بعد إصرار الجهاز الفني بقيادة المدرب رازفان على التوقيع معه كونه يخدم خطته الفنية بدرجة كبيرة.

على صعيد آخر، طالبت الجماهير الهلالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي إدارة النادي بسرعة إنهاء الصفقة أو البحث عن بديل لها وذلك لقرب انتهاء فترة التسجيل الصيفية، مستغربة تأخرها في ما يخص التعاقدات الفنية للفريق، لاسيما أن الفريق متأهل لدور الثمانية من بطولة دوري أبطال آسيا والتي تعتبر البطولة الأهم.

ميدانياً، واصل الفريق تدريباته الاعتيادية استعداداً لمباراة الفريق القادمة ضمن الجولة الأولى من دوري المحترفين أمام فريق أبها يوم الجمعة القادم على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، وتركزت التدريبات على الجوانب اللياقية والفنية، فيما فرض المدرب رازفان مناورة على منتصف الملعب طبق فيها بعض الجمل التكتيكية، في حين واصل اللاعب محمد البريك برنامجه العلاجي المعد له مسبقاً.