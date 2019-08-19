سلة الأخضر تفتتح «الخليجية» بقطر

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المنامة)يدشن المنتخب الوطني للشباب لكرة السلة اليوم (الإثنين) أولى مبارياته في البطولة الخليجية السابعة عشرة للمنتخبات التي تستضيفها المنامة خلال الفترة 19 لغاية 25 أغسطس الجاري، أمام المنتخب القطري.
وستكون البطولة فرصة لصاحبي المركز الأول والثاني للتأهل إلى المنافسات الآسيوية.
وأكمل المنتخب الوطني جاهزيته من خلال معسكر داخلي في الدمام، وخارجي في البوسنة، خاض خلالها عددا من المباريات الودية وقدم مستوى جيدا وسيشارك المنتخب بعدد كبير من لاعبي منتخب الناشئين الذي شارك أخيرا في البطولة العربية بهدف إعدادهم للبطولة الآسيوية للشباب.
ويلعب منتخب الإمارات مع منتخب عمان في المباراة الثانية، فيما يواجه مستضيف البطولة المنتخب الكويتي في المباراة الثالثة والأخيرة.
من جهة أخرى، أكد رئيس البعثة وعضو مجلس إدارة الاتحاد حمود المالكي أن المنتخب هدفه تحقيق اللقب والمنافسة على خطف بطاقة التأهل للبطولة الآسيوية، خصوصا أن المنتخب تم إعداده منذ وقت مبكر من خلال معسكر داخلي في الدمام، وخارجي في البوسنة.
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