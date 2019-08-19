شكرا لقرائتكم خبر عن غرب آسيا.. 4 انتصارات لطاولة الأخضر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عمان)

واصل المنتخب السعودي لكرة الطاولة انتصاراته في اليوم الثاني من منافسات بطولة غرب آسيا للفرق لكرة الطاولة، والمقامة منافساتها على صالة الأميرة سمية بالعاصمة الأردنية عمان، حيث حقق 4 انتصارات في اليوم الثاني للبطولة، عبر فرق الرجال (عبدالعزيز العباد، وعبدالعزيز بوشليبي، ومحمد الشريف) على حساب المنتخب اللبناني بنتيجة 3-2 بعد مباراة مثيرة وقوية من الطرفين، فيما تغلب منتخب الفرق تحت 18 سنة (تركي المطيري، ونواف الطاهر، وخالد الشريف، وحسن الزاهر) في مباراتين الأولى على نظيره منتخب الإمارات بنتيجة (3-0)، والثانية على المنتخب اللبناني بالنتيجة ذاتها.

فيما فاز منتخب الفرق تحت 15 سنة (خالد الشريف، وسالم السويلم، وعلي القرني، ومهدي آل هليل) في ثالث مبارياته على نظيره منتخب عمان بنتيجة 3-0.