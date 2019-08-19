شكرا لقرائتكم خبر عن «جونز» مطلب رئيسي.. بوصلة تعاقدات العالمي تتوقف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فلاح القحطاني (الرياض)

توصلت إدارة نادي النصر إلى اقتناع تام لإلغاء فكرة التعاقد مع لاعب أجنبي، بعد التشاور مع الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا.

وكشف مصدر خاص لـ«الخليج 365» أن الإدارة قررت الإبقاء على العناصر الأجنبية الحالية ودعمها خصوصاً مع الانسجام والمستويات المميزة التي قدموها في الموسم الماضي، والتراجع عن فكرة التعاقد مع لاعب آسيوي في الفترة الحالية لأسباب عدة، منها ضيق الوقت لرفع القائمة الآسيوية، وعدم وجود لاعب مميز متاح في الفترة الحالية مما سيشكل مغامرة في التعاقد مع لاعب قد يكلف النادي مبالغ مالية كبيرة، وقد يتسبب في زعزعة انسجام الفريق، علاوة على الحاجة الماسة للحارس الأسترالي براند جونز في المنافسات القادمة، خصوصاً في ظل عدم وجود بديل جاهز للحارس وليد عبدالله لو تم الاستغناء عن جونز بعد إعارة عبدالله العويشير للشباب من قبل الإدارة السابقة وصعوبة المغامرة باللعب بالحراس الصاعدين.

واستبعد المصدر فكرة التعاقد مع اللاعب السوري جهاد الحسين في ظل وجود لاعب مميز مثل البرازيلي جوليانو وصعوبة الاستغناء عن أحد اللاعبين الأجانب الحاليين من أجل مباريات عدة في البطولة الآسيوية.

وأضاف: «بالنسبة للاعبين المحليين إلى هذه اللحظة ليس هنالك صفقات محلية جديدة في ظل عدم وجود لاعبين محليين متاحين يتميزون عن المتواجدين حالياً، كما أغلقت الإدارة ملف اللاعب الاتفاقي محمد الكويكبي بعد الرفض التام من قبل نظيرتها الاتفاقية التي رفضت مبدأ التفاوض المالي تماماً، رغم عرض جميع الخيارات على إدارة الدبل سواء بشراء عقده أو بإعارته إلى نهاية الموسم أو الفترة الشتوية على الأقل وقدمت مبلغاً مالياً مغرياً، إضافة إلى استفادة الاتفاق من 3 لاعبين نصراويين، ولكن كل هذه المحاولات قوبلت برفض تام من قبل الاتفاقيين إذ أرسلوا الرفض الرسمي مباشرة». وطالب المصدر جماهير النصر بدعم الفريق ووضع الثقة الكاملة في اللاعبين الحاليين سواء المحليين أو الأجانب، خصوصاً أن فيتوريا مقتنع تماماً بالعناصر الحالية، مؤكداً ثقة الجهازين الإداري والفني بهم، مشدداً على أن إدارة النصر لن تتردد في التعاقد مع أي لاعب محلي مميز لو أتيحت الفرصة لذلك.