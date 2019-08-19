شكرا لقرائتكم خبر عن تقنيات حديثة في حفل إطلاق دوري المحترفين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الداني (جدة) @aaaldani شهد متابعو حفل إطلاق الدوري السعودي للمحترفين سابقة حديثة في استخدام تقنيات جذابة لتقديم الحفل بطريقة مختلفة وحديثة، حيث راعت ربط الحاضر بالماضي في أذهان المتابعين والحاضرين. شهد متابعو حفل إطلاق الدوري السعودي للمحترفين سابقة حديثة في استخدام تقنيات جذابة لتقديم الحفل بطريقة مختلفة وحديثة، حيث راعت ربط الحاضر بالماضي في أذهان المتابعين والحاضرين. واستخدمت الهيئة العامة للرياضة تقنيات حديثة في الحفل إضافة الى مشاركة عازف الكمان المصري الشهير محمود سرور ليؤدي أغنية الدوري السعودي في الثمانينات الميلادية. وتوقع متابعون أن يشهد نقل دوري هذا العام تقنيات استثنائية عطفا على البداية الجاذبة التي شهدها حفل الافتتاح.



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