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أتلتيكو مدريد يفتتح موسمه الجديد بفوز صعب على خيتافي

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أتلتيكو مدريد يفتتح موسمه الجديد بفوز صعب على خيتافي

الإثنين 19 أغسطس 2019

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أتلتيكو مدريد يفتتح موسمه الجديد بفوز صعب على خيتافي

كتب

الخليج 365

حقق فريق أتلتيكو مدريد فوزا صعبا على ضيفه خيتافي بهدف نظيف، في اللقاء الذى جمع الفريقين على ملعب "وانداميتروبوليتانو" معقل الروخي بلانكوس مساء الأحد.

 

افتتح ألفارو أهداف كتيبة المدرب دييجو سيميوني في الدقيقة 23 عبر رأسية رائعة من عرضية الإنجليزي كيران تريبير المنتقل حديثا إلى صفوف الفريق.

 

وشهدت المباراة حالتين طرد من الفريقين فى الشوط الأول، حيث أقصى الحكم جورج مولينا من خيتافي في الدقيقة 38 ورينان لودي من أتلتيكو للإنذار الثاني في الدقيقة 42 .

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وأهدر موراتا ركلة جزاء في الدقيقة 56 حصل عليها نجم الفريق الواعد جواو فيليكس بعد مجهود فردي رائع، قبل أن يخرج الأخير مصابا في الدقيقة 66.

 

وبذلك حصد أتلتيكو مدريد أول ثلاث نقاط له هذا الموسم في طريقه نحو اللقب الغائب عن النادى منذ عام 2014.

 

يذكر أن الروخي بلانكوس تمكن من تحقيق الفوز على خيتافى ذهاباً وإياباً  فى النسخة الماضية من مسابقة الدورى الإسبانى بنفس النتيجة 2/0

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