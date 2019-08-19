شكرا لقرائتكم رئيس الاتحاد السكندري يشارك في ندوة عن الثقافة الرياضية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يشارك محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى فى ندوة بمركز النيل للاعلان تحت عنوان " الثقافة الرياضية وتأثيرها فى المجتمع " . وتشهد الندوة مناقشة تأثير الرياضة على الاسرة و المجتمع نسبة خاصة للاندية الشعبية فى لقاء مفتوح يشاراك فيه الجمهور . حرص محمد مصيلحى، رئيس الاتحاد السكندرى، على عقد جلسة مع لاعبى سيد البلد والجهاز الفنى بقيادة طلعت يوسف خلال زيارته مران الفريق، فى إطار استعدادات زعيم الثغر لمواجهة الدور قبل أنطلاق منافسات الموسم المقبل .

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