شكرا لقرائتكم اليوم.. انطلاق منافسات دورة الألعاب الأفريقية فى نسختها الـ 12... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

تنطلق اليوم منافسات دورة الألعاب الأفريقية فى نسختها الثانية عشر والتى تقام بالمغرب بمشاركة 52 دولة افريقية من بينها مصر وتقام منافسات البطولة فى 4 مدن مغربية وهى الرباط، كازابلانكا، الجديدة، سلى وتعد هذه البطولة من البطولات المؤهلة لدورة الالعاب الاوليمبية طوكيو 2020 حيث إن هناك 15 لعبة مؤهلة للاوليمبياد.

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تشارك البعثة المصرية بوفد مكون من 405 فردا، لاعبين ومدربين واداريين منهم 297 لاعب ولاعبة مقسمين إلى 177 لاعب و 120 لاعبة تضم الدورة 28 لعبة ، منها 24 أولمبية و2 غبر اوليمبية ، وتشارك البعثة المصرية بعدة العاب هي : القوس والسهم، العاب القوى ، الريشة الطائرة ، كرة السلة 3 x3 ، الملاكمة ، الكانوى ، الشطرنج ، السلاح ، الفروسية ، الجمباز ، كرة اليد ، الجودو، الكاراتيه ، التجديف ، الرماية ، البلياردو ، السباحة ، التنس ، الطاولة التايكوندو ـ التنس ، الثلاثى الجديد ، الكرة الطائرة ، الطائرة الشاطئية ، لرفع الاثقال ، والمصارعة .

وكانت منافسات البعثة المصرية قد انطلقت أول أمس وحقق لاعبى منتخب الجودو 3 ذهبيات ، و 3 بروزيات بالإضافة إلى فوز منتخب سيدات الطائرة الشاطئية، وتأهلهم إلى نصف نهائى المنافسات وتتوجه البعثة المصرية إلى المغرب على أفواج يكون اخرها يوم 25 اغسطس، وهو الذى يضم بعثة منتخب الكانوى والمصارعة.