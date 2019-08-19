شكرا لقرائتكم أفضل لاعب في كأس العالم لليد: بهدي اللقب لأسرتي ولنادي هليوبوليس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب أحمد هشام قائد منتخب ناشئين كرة اليد على سعادته بعد تحقيق لقب كأس العالم للناشئين لأول مرة فى تاريخ مصر بالفوز على ألمانيا بنتيجة 32 / 28 ، مهدياً هشام الفوز على لكل الشعب المصرى وأسرته التى وقفت بجانبه منذ بدء مشواره كرة اليد ولأسرة ناديه هليوبوليس.

يعد منتخب مصر لناشئى لكرة اليد أول منتخب غير أوروبى يحصد لقب كأس العالم على صعيد الناشئين بعد الفوز على المانيا بنتيجة 32 / 28 فى كأس العالم الذى اختتم منذ قليل بمقدونيا .

وحصل أحمد هشام علي جائزة افضل لاعب في بطولة كاس العالم للناشئين .

Advertisements

تأهل منتخب ناشئين كرة اليد إلى النهائى بالفوز على البرتغال 41 / 36 فى نصف النهائى بعد الفوز على ايسلندا بنتيجة 35/31 فى دور ال 8 .

شهد مشوار منتخب اليد فى رحلة الصعود إلى النهائى تحقيق الفوز فى 7 لقاءات بدءًا من الدور الأول، الفوز على السويد فى ضربة البداية بنتيجة 32 /29 قبل الخسارة من فرنسا 28/ 24 ثم الفوز على تايوان 36/ 25 ثم كندا 47 /20 وأخيرًا المجر 31 /24 قبل أن يهزم سلوفينيا 30 / 23 فى دور الـ 16، ويحقق فوزا مستحقا على أيسلندا بنتيجة 35 /31 قبل الفوز على البرتغال 41 /36 فى نصف النهائى.

وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.