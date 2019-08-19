الصربي ميتشو يوقع عقود تدريب الزمالك رسميًا...

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جدة - عمرو شويل وقع الصربي ميلوتين سريدوفيتش الشهير بـ"ميتشو" على عقود تدريبه للزمالك فى جلسه مع مرتضى منصور حضرها أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة وبعض أعضاء مجلس الإدارة. واتفق "ميتشو" مع مجلس القلعة البيضاء على تولي الإدارة الفنية لنادي الزمالك الموسم الجاري، بعد تقديم استقالته من تدريب فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي. Advertisements وبدأت مفاوضات الزمالك مع ميتشو عقب رحيل جروس وتولى طارق يحيى الادارة الفنية بشكل مؤقت. ويرافق الصربي ثلاثة مدربين أجانب أحدهم مدرب معاون، وآخر مدرب حراس مرمى، ومحلل آداء على أن ينضم ثنائي مصري الي الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة.

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