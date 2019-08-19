شكرا لقرائتكم عامر حسين : مشاركة السولية ورمضان صبحى فى السوبر سليمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، بأن لائحة العقوبات ثابتة منذ 2015، ولا يمكن إيقاف رمضان صبحي أو عمرو السولية لحصول كل منهما على بطاقة صفراء أمام بيراميدز.

وقال عامر حسين في تصريحاته لبرنامج "الزمالك اليوم" على قناة المحور: "لائحة المسابقات واضحة منذ 2015 والأندية تمتلك نسخة منها، من يمتلك بطاقة صفراء، أو بطاقتين يتم الإلغاء بعد نهاية الموسم، ونهاية الموسم تكون في اليوم السابق لفتح باب القيد الصيفي، سيكون من حق رمضان صبحي وعمرو السولية المشاركة في المباراة المقبلة بعد إلغاء بطاقات الموسم الماضي، أما أيمن أشرف فيحصل على إيقاف مباراة بسبب طرده."

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وأضاف رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، أن موعد قرعة الدوري الممتاز لم يتحدد بعد، قائلًا أن نظام الكأس تغير، ولم يتحدد بعد مكان لقاء كأس السوبر، موضحا أنه لا يوجد موعد نهائي تم تحديده بشأن قرعة الدوري الممتاز، بسبب بعض الأمور المتعلقة بالشركة الراعية وترتيباتها للقرعة."

وتابع عامر حسين: "يجب أن يكون موعد القرعة في حدود أسبوعين إلى 10 أيام على الأكثر من أجل إدارة الأمور المتعلقة بمواعيد المباريات والملاعب المستضيفة لها."