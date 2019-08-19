شكرا لقرائتكم حرس الحدود يتعاقد مع ظهير أيسر الجونة الإيفواري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أتم حرس الحدود إجراات التعاقد مع الايفوارى جاتوش بانوم لاعب خط وسط الجونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق فى الموسم المقبل . Advertisements ويستعد فريق حرس الحدود لمباراة بيراميدز المقرر لها يوم 28 أغسطس الحالي في دور الـ8 لبطولة كأس مصر بستاد ببرج العرب بدلا من إقامتها بستاد السلام فى تمام الساعة السابعة مساءا . وكان بيراميدز قد تغلب على الاهلى بهدف نظيف فى مواجهة دور الـ 16 لكأس مصر التى جمعتهما مساء السبت باستاد برج العرب .

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