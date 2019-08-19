شكرا لقرائتكم عبدالعزيز الفيصل: الملاعب جاهزة.. وفخور بالتطور الرياضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، جاهزية الملاعب لاستضافة مباريات الموسم المقبل من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مضيفا بأن البوابات الإلكترونية والمنصات الموحدة لبيع التذاكر باتت جاهزة كذلك.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة أثناء حفل تقديم الدوري "فخور بما قدمناه في الفترة الوجيزة بين البطولة الماضية والحالية، والملاعب باتت جاهزة والبوابات الإلكترونية أيضا، كما أن التذاكر الإلكترونية أصبحت متاحة في منصة موحدة لجميع الأندية".

وكشف مسلي آل معمر، رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين، أن الرابطة تعمل لإظهار الموسم المقبل بشكل أفضل وقال" الاجتماعات بدأت منذ فترة طويلة، وقد تم إعادة تعديل لوائح عديدة في الاتحاد السعودي لكرة القدم، ونحن نعمل على تسويق الدوري بشكل أفضل".