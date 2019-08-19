شكرا لقرائتكم خبر عن موناكو يخيب آمال مشجعيه ومرسيليا يكتفي بنقطة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خيّب نادي موناكو الفرنسي آمال مشجعيه بعد موسم كارثي ببداية سيئة بعد خسارته مرة ثانية أمام ضيفه ميتز الصاعد من الدرجة الثانية صفر-3. وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي يخسر فريق الإمارة صفر-3 بعد الأولى ضد ليون ويطرد أحد لاعبيه، بعد رفع البطاقة الحمراء في وجه روبن اغيلار (34). وسجل ميتز أهدافه عبر السنغالي حبيب ديالو (11 من ركلة جزاء و53) ورينو كوهاد (66). ولم يحرج لاعبو المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم مرمى الخصم، برغم إشراكه القادمين وسام بن يدر والنيجيري هنري اونييكورو.

من جهته، اكتفى مرسيليا بنقطة بتعادله السلبي مع مضيفه نانت في المرحلة الثانية من الدوري الفرنسي لكرة القدم لكنّ أداءه غير المشوق ذكر بالمهمة الصعبة لمدربه الجديد البرتغالي اندريه فياش بواش الذي مُنح مهمة إعادة الفريق المتوسطي إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 2013، بعد حلوله بدلاً من رودي غارسيا. وعاد مدرب بورتو البرتغالي، تشلسي وتوتنهام الإنجليزيين إلى التدريب بعد غياب سنة ونصف السنة، إثر رحيله من شنغهاي سيبغ الصيني في 2017.

وبعد خسارته الافتتاحية أمام رينس صفر-2، يدين مرسيليا بنقطته الأولى إلى حارسه الدولي ستيف مانداندا الذي كان حاسماً في آخر ربع ساعة أمام الفريق الأصفر. وبرغم إهدار مهاجم مرسيليا الجديد الارجنتيني داريو بينيديتو ركلة جزاء فوق المرمى بعد الاستعانة بتقنية الفيديو (31)، إلا أن نانت كان قريباً في منح مدربه الجديد كريستيان غوركوف فوزه الأول.

وعلق بواش على الركلة التي تخلى عنها ديميتري باييت لبينيديتو: عملنا جيداً مع ديم على ركلات الجزاء في الفترة التحضيرية. نيته كانت طيبة لكن عندما شاهدت داريو يسدد، أغضبني هذا الأمر، كان رجل ركلات الجزاء في بوكا جونيورز واليوم أهدر. يجب أن ننتظر داريو أكثر كي يكون في فورمته المثالية وهو لم يلعب منذ فترة وقد تعافى من إصابة في ربلة ساقه».

وسنحت لنانت في الشوط الثاني عدة فرص عبر صامويل موتوسامي (67)، عبد القادر بامبا (76) وعبدولاي توري، أمام مدرجات ممتلئة بنحو 34 ألف متفرج على ملعب لابوجوار. وما قد يريح بواش في محنته المبكرة، عودة المهاجم الدولي فلوريان توفان من الإصابة في المباراة المقبلة ضد نيس في 28 أغسطس الجاري.

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وقال مانداندا: من المهم الحصول على نقطة حتى لو كنا نتمنى أفضل من ذلك لكن رأينا الأسبوع الماضي أن هذه البطولة ستكون صعبة جداً، كنا صلبين، قادرين على افتتاح التسجيل، لكن عندما نفشل في تحقيق الفوز يجب ألا نخسر.

من جهته، قال قائد نانت فالنتان رونجييه: نحن غاضبون قليلاً لأننا لم نحقق الفوز. سيطرنا على المباراة برغم حصولهم على ركلة جزاء. لكننا أيضاً سعداء بسبب بعض الأمور المشجعة في التنظيم.

وحقق نيس فوزه الثاني على مضيفه نيم 2-1 برغم طرد لاعبه السنغالي راسين كولي في الدقيقة 51. وتقدم الفريق الجنوبي عبر ويلان سيبريان (10 من ركلة جزاء) والكاميروني ايغناسيويس كبيني غاناغو (16)، قبل ان يرد رينو ريبار من ركلة جزاء (45).

وجاءت المباراة خشنة، طرد في نهايتها لاعبان، نيم بابلو مارتينيز وانتوني بريانسون. قال مدرب نيس باتريك فييرا: بعد طرد راسين كولي تعين علينا إظهار شخصيتنا وتضامننا. وهذا ما حصل لقد كوفئنا على عملنا، كانت مجموعتنا استثنائية هذا المساء.

وبعشرة لاعبين، خسر ليل، وصيف باريس سان جرمان بطل الموسم الماضي، أمام جاره ومضيفه اميان صفر-1 بهدف سيرهو غيراسي (72). وأكمل الفريق الشمالي المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 39 إثر طرد بوبكري سوماري. وتعادل بوردو مع مونبلييه 1-1 وفاز تولوز على ديجون 1-صفر