تشيلسي يتعادل مع ليستر.. وشيفيلد يهزم كريستال بالاس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق الدولي السابق فرانك لامبارد عودة مخيبة إلى ملعب «ستامفورد بريدج» الذي تألق فيه كلاعب على مدى 13 موسماً (2001-2014)، وذلك بعد اكتفاء تشيلسي بالتعادل أمام ضيفه ليستر سيتي 1-1 أمس في المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وخلافا لمباراة يونايتد، نجح لاعبو تشيلسي في ظهورهم الأول لهذا الموسم أمام جماهير «ستامفورد بريدج» في الوصول إلى الشباك منذ الدقيقة السابعة حين نجح مايسون ماونت، ابن العشرين عاما الذي عاد إلى الفريق بعد موسمي إعارة مع فيتيس أرنهيم الهولندي ودربي كاونتي، في افتتاح التسجيل بعدما خطف الكرة من لاعب الارتكاز النيجيري ويلفريد نديدي وأودعها شباك الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل.

وحافظ تشيلسي على أفضليته لما تبقى من الشوط من دون أن يجد طريقه إلى الشباك مرة أخرى، ثم انقلب الوضع في الشوط الثاني حيث بدا ليستر أفضل من مضيفه اللندني وكوفئ على جهوده بهدف التعادل في الدقيقة 67 عبر نديدي الذي كفر عن ذنبه في الشوط الأول بتسجيله في شباك الحارس الإسباني كيبا أريزابالاجا بكرة رأسية إثر ركلة ركنية.

وحقق شيفيلد يونايتد فوزه الأول منذ إبريل 2007، وذلك بتغلبه على ضيفه كريستال بالاس 1-صفر.