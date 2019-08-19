اخبار الرياضه

ألافيس يلدغ ليفانتي بهدف

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ألافيس يلدغ ليفانتي بهدف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتح ديبورتيفو ألافيس مشواره في بطولة لكرة القدم بالفوز 1 - صفر على ضيفه ليفانتي أمس في المرحلة الأولى للمسابقة.

ويدين ألافيس بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه التشيلي جويليرمو ماريبان، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 54.

ويسعى ألافيس لتحقيق ترتيب متقدم في المسابقة، يفوق المركز الحادي عشر الذي حققه في النسخة الماضية للبطولة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ألافيس يلدغ ليفانتي بهدف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا