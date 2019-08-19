ألافيس يلدغ ليفانتي بهدف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتح ديبورتيفو ألافيس مشواره في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم بالفوز 1 - صفر على ضيفه ليفانتي أمس في المرحلة الأولى للمسابقة.

ويدين ألافيس بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه التشيلي جويليرمو ماريبان، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 54.

ويسعى ألافيس لتحقيق ترتيب متقدم في المسابقة، يفوق المركز الحادي عشر الذي حققه في النسخة الماضية للبطولة.