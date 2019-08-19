مربط دبي يتألق في بطولة الخالدية الأوروبية ببولندا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تألق مربط دبي للخيول العربية في محطة جديدة من بطولات الموسم الأوروبي لجمال الخيل العربي، وذلك بإحرازه 5 ألقاب في بطولة الخالدية الأوروبية في نسختها السادسة التي اختتمت فعالياتها مساء أمس الأول في العاصمة البولندية وارسو، وهي بطولة كان فيها لإنتاج مربط دبي، وتحديداً من الفحل الأسطوري للإنتاج العالمي المعاصر الفحل إف إيه إل رشيم نصيب الأسد بين كوكبة واسعة من الخيول العربية الأصيلة ذات الجودة العالية مثلت أقوى مرابط العالم.

وحافظ مربط دبي على تفوقه هذا الموسم عندما تألقت خيول إنتاجه المحلي، محققاً ذهبيتين وفضيتين وبرونزية، ليكتسح البطولة ويرسخ مكانته كمتصدر في المنافسات الجمالية للخيل العربي التي احتل في موسميها المحلي والدولي المركز الأول هذا العام.

واحتكر مربط دبي كل الألقاب في بطولة الأمهار منافساً نفسه عندما نال بطل بطولات كل من أبوظبي الدولية ودبي الدولية ومنتون الدولية، المهر دي مزيان ابن ماكينة الإنتاج العالمي المعاصر الفحل إف إيه إل رشيم والفرس دي مزايا اللقب الذهبي، متبوعاً ببطل بطولة الشارقة الدولية المملوك للشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، المهر دي نايل ابن الفحل العالمي إف إيه إل رشيم والفرس دي نوال الذي نال مركز الوصافة والميدالية الفضية، ولاحقه وصيف بطولتي أبوظبي الدولية ودبي الدولية، المهر دي شخاط ابن الفحل الأممي دي خطاف والفرس دي شيرين منتزعاً اللقب البرونزي، ليتميز مربط دبي بالعلامة الكاملة وهاتريك المعادن النفيسة في بطولة الأمهار باقتدار.

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وكاد مربط دبي أن يحتكر معادن المهرات أسوة بالأمهار في ختام الخالدية الأوروبية، لكنه اكتفى بالذهب والفضة وعزز مركزه الأول في حصيلة ألقاب البطولة. فقد تمكنت بطلة بطولتي براغ الدولية واستروهن الدولية المهرة دي شعلة ابنة الفحل العالمي إف إيه إل رشيم والفرس العالمية إف تي شيلا، والمملوكة للشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، من نيل ما تستحق بإحراز اللقب الذهبي. وحلت وصيفة بطولة منتون الدولية المهرة دي شامخة ابنة الفحل الأسطوري إف إيه إل رشيم في مركز الوصافة، ونالت الفضة لتعمق هيمنة الإنتاج المحلي لمربط دبي على الخالدية الأوروبية وتخلد بصمة المركز الأول في نسختها السادسة.

ومرة أخرى يؤكد الفحل إف إيه إل رشيم أنه صاحب الطفرة العالمية في تطور وتميز الخيل العربية الأصيلة، حيث لا يزال إنتاجه يواصل وعلى مدى ثلاث سنوات تفوقه التاريخي الكاسح على أقوى الفحول المنتجة للأبطال في العالم. وثمّن المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية المستوى التنافسي العالي والنجاح التنظيمي لبطولة الخالدية الأوروبية قائلاً: النسخة السادسة من البطولة تميزت بعلو سقف المنافسة بين الأبطال، ونجحت في استقطاب أبرز المتنافسين في البطولات العالمية لهذا الموسم، وحققت نجاحاً تنظيمياً إلى جانب نجاحها التنافسي وهي اليوم تسجل مرحلة جديدة من تاريخها لتنضم إلى أقوى البطولات الأوروبية.

من جهته أعرب عبدالعزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي عن سعادته بالإنجاز التاريخي الذي حققته خيول المربط في النسخة السادسة من بطولة الخالدية الأوروبية.