شكرا لقرائتكم خبر عن بوكتينيو: سيرتد علينا المرة القادمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو مدرب توتنهام، إن فريقه الذي حصل على نقطة من معقل سيتي بفضل «الفار» سيرتد عليه مستقبلاً وأضاف: «كنت أنتقد «الفار» قليلاً في الماضي، لكنني سأتقبل قراراته ومن المؤكد أنها سترتد عليّ مستقبلاً. شعرنا بالحزن عندما سجل سترلينج الهدف لكن «الفار» أنعشنا، هذا شيء مذهل بفضل «الفار» لتوتنهام في هذا الملعب الصعب».

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