الروسي اليبوف يتوج بذهبية «التراب» في مونديال للرماية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج الرامي الروسي اليكسي اليبوف بذهبية بطولة رماية الأطباق من الحفرة «التراب» المقامة حالياً في مدينة لاهتي الفنلندية، ونال بطاقة التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 بعد منافسة قوية في نهائي مثير ازداد إثارة بعد الاحتكام إلى استخدام تقنية الفيديو «الفار» لحسم صحة عدد من الأطباق.

وجاء في المركز الثاني ونال الميدالية الفضية والبطاقة الأولمبية الثانية الرامي البرتغالي ازيفيدو، بعد الاحتكام إلى الطلقات الذهبية «شوت أوف» لفك الارتباط بينهما، بعد تساويهما عند الطبق ال43. وكانت الميدالية البرونزية من نصيب الرامي الإيطالي ماورو دي فيليبس، بعد أن حقق 34 طبقاً في النهائيات، فيما ابتعد عن منصة التتويج الألماني ليو أندريس 29 طبقاً، والإيطالي جيوفاني بيللي 23 طبقاً، والتركي اينام يوفوز 16 طبقاً. وبهذه النتيجة فإن الروسي اليبوف حقق إنجازاً لم يحققه حتى الآن سوى السلوفاكي فارجر، ويتمثل في الحصول على بطاقتين تأهيليتين إلى الأولمبياد في الزوجي المختلط والفردي للتراب. كما ابتعد خمسة رماة عن التأهل إلى النهائيات بفارق طبق واحد بعد أن حققوا 116 طبقاً وفي مقدمتهم المصري عبد العزيز محيلبة، الذي احتل المركز السابع.

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ومن أبرز ظواهر البطولة الحالية هي تأهل رقم 117 إلى النهائيات، وهو ما لم تشهده البطولات منذ أكثر من عشر سنوات.

أما رماتنا فقد حقق سيف الشامسي 106 أطباق، وحقق خالد الكعبي 99 طبقاً، ولم يكمل حمد بن مجرن الكندي الجولتين الرابعة والخامسة من البطولة، وستستكمل منافسات كأس العالم اليوم ببطولة الزوجي المختلط ويشارك فيها 88 رامياً ورامية.

ويواصل منتخب رماية الأطباق من الأبراج (الاسكيت) تدريباته بقيادة الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، ويضم المنتخب سيف بن فطيس ومحمد حسن، وقد اضطر الفريق إلى التدريب في أحد الميادين القريبة من مقر تنظيم البطولة، بسبب عدم توفر ميادين للتدرب في مكان تنظيم البطولة.