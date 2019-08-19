شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة الرياضي» يختتم فعاليات «عطلتنا غير» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم مجلس الشارقة الرياضي فعاليات معسكر صيف الشارقة الرياضي «عطلتنا غير» في منطقة نحوه، والذي بدأت فعالياته يوم 12 يوليو واستمرت حتى 17 أغسطس خلال الفترتين الصباحية والمسائية.
جاء ذلك في حفل رسمي حضره عبدالله خلفان النقبي والي منطقة نحوه وسعيد العاجل مدير إدارة الأنشطة المجتمعية الأمين العام بالإنابة لمجلس الشارقة الرياضي ومحسن مصبح رئيس شركة نادي الشارقة الرياضي لكرة القدم وأعضاء المجلس البلدي بخورفكان ومحمد النقبي وجاسم الدوخي من إدارة التطوير الرياضي وعدد من أهالي المنطقة والمناطق المجاورة.
اشتمل الحفل على مباراة استعراضية بين فريقي منطقة نحوه وقدامى لاعبي نادي خورفكان وسط أجواء رائعة وكلمة من والي المنطقة بدأها عبدالله خلفان النقبي بالترحيب بالحضور وشكره وامتنانه لحكومة الشارقة وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة وحرصه على أن تكون هذه الفعالية مميزة كما تقدم بالشكر إلى الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وحرص المجلس على التنظيم المميز في منطقة نحوه لفعاليات وأنشطة عطلتنا غير.
من جانبه، أشاد سعيد العاجل بنجاح الفعاليات بفضل التفاعل الكبير من أبناء وأهالي المنطقة والمناطق المجاورة لها الذي كان استكمالاً لأنشطة وفعاليات معسكر صيف الشارقة الرياضي للمجلس في مركز شباب الشارقة وفي أندية الإمارة الباسمة
وقال: هدفت الأنشطة والفعاليات الرياضية إلى إتاحة الفرصة للجميع للاستمتاع واستثمار الإجازة الصيفية بما يخدم البرامج الوطنية وممارسة الهوايات المختلفة والمساهمة أيضاً في نشر الرياضة والثقافة الرياضية، نحن سعداء في المجلس بالإقبال الواضح والحماس الكبير من الجميع في هذه النسخة مما ساهم في اكتشاف المواهب المختلفة للمشاركين في مختلف الألعاب وهي من ضمن المكتسبات أيضاً بالنسبة للمعسكر الذي حقق نجاحاً وإقبالاً كبيراً وشكل أثراً إيجابياً كبيراً نتيجة الإشادة من أبناء وأهالي ومسؤولي المنطقة والمناطق المجاورة لها مما يعطي إشارة إلى نجاح الخطة والأهداف التي رسمت لهذا المعسكر.
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