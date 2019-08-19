15 أكاديمية رياضية تتدرب في «دبي ستارز»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يحتضن مجمع «دبي ستارز» الرياضي تدريبات 15 أكاديمية رياضية في الوقت الحالي، واختارت هذه الأكاديميات المجمع لخوض تدريباتها لما يتمتع به من

مرافق رياضية داخلية مكيفة ومجهزة على أعلى مستوى لاستضافة الفعاليات والتدريبات والمسابقات والبطولات للعديد من الألعاب الرياضية منها كرة القدم وكرة السلة وتنس الريشة والكريكيت والمزيد من الأنشطة الخاصة باللياقة البدنية، كما يعتبر مجمع «دبي ستارز» الرياضي واحداً من أفضل المراكز الرياضية الموجودة في دبي في تنظيم واستضافة الفعاليات الرياضية للجاليات و الشركات الراغبة في التجمع الرياضي لموظفيها تشجيعاً لاتباع أسلوب حياة صحي. ولتقديم خدمات رياضية احترافية للأطفال والشباب نجح مجمع «دبي ستارز» الرياضي في التعاون مع أكثر من 15 أكاديمية رياضية معتمدة من الاتحادات المحلية وبعضها معترف به دولياً جميعها تتدرب في المجمع، منها أكاديمية نادي يوفنتوس الإيطالي وأكاديمية لي كلوب وهي أكاديمية تتبع المدرسة الفرنسية في التدريب، بالإضافة إلى أكاديمية ستار لكرة القدم، ويتعاون المجمع مع أكاديميات لتقديم خدمات تدريب احترافية في كرة السلة منها أكاديمية بول أبوف أوول وثلاث أكاديميات لتنس الريشة منها أكاديمية ديبيكا وأكاديمية اكسترا لتنس الريشة وأكاديميتان في الكاراتيه وأخرى في الكونغ فو والكيك بوكسينغ، وأكاديميات أيضاً للجمباز والزومبا واليوغا منها أكاديمية جيمناستيك تايم، ويهدف مجمع دبي ستارز الرياضي من خلال هذا التنوع إلى تقديم خيارات عديدة للجمهور تناسب جميع فئات المجتمع وكل الأعمار.