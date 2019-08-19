فرق «دو لاليغا» تبدأ معسكر إسبانيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مركز دو لاليغا للكفاءات العالية عن وصول مجموعة من أفضل مواهبه إلى إسبانيا لبدء مُعسكر كشفي تدريبي مُكثف، والذي يتضمن عدة مُباريات تنافسية ضد مجموعة من أفضل فرق الشباب في الدوري الإسباني «لا ليغا» مثل إشبيلية وملقا وغيرها من الفرق التي تولي قطاع الناشئين اهتماماً كبيراً وذلك تحت أنظار كشافي أندية لاليغا.

شهد مُعسكر هذا العام انضمام 16 لاعباً شاباً من أندية أبوظبي ودبي لأول مرة وذلك في أعقاب الشراكة التي أبرمها مركز دو لاليغا للكفاءات العالية مع مجلس دبي الرياضي ومجلس أبوظبي الرياضي لإكساب اللاعبين الإماراتيين الشباب الخبرة الدولية والاحتكاك مع لاعبي أفضل دوري في العالم وذلك تعزيزاً لاحترافية كرة قدم الشباب في الدولة وإعداد الجيل القادم من اللاعبين المُمثلين للكرة الإماراتية في البطولات الدولية المستقبلية.

جاء انضمام اللاعبين الشباب من أندية الجزيرة، بني ياس، الظفرة، العين، النصر، الوصل، شباب الأهلي وحتا إلى المُعسكر الكشفي بعد إتمام تدريباتهم في المركز على أعلى مستوى بقيادة مُدربين مُعتمدين من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «ويفا» ورابطة الدوري الإسباني لا ليغا.

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تشهد الرحلة السنوية الرابعة لفرق دو لاليغا للكفاءات العالية أكبر عدد من اللاعبين حيث يصل عدد اللاعبين المنضمين إلى المُعسكر إلى 50 لاعباً تتراوح أعمارهم بين 14 و16 عاماً ويمثلون أفضل مجموعة من اللاعبين الشباب في الإمارات العربية المُتحدة حيث تم اختيارهم من جميع أنحاء الدولة بواسطة كشافي لاليغا.

خضعت الفرق للتدريب مرتين يومياً قبل أن تستهل مشوار منافساتها مع الفرق الإسبانية اليوم الاثنين أمام نادي قادش تتبعه لقاءات ضد كُل من إشبيلية، ألمريا وغرناطة وتنهي الفرق مواجهاتها بلقاء نادي ملقا يوم 29 أغسطس كما تم توجيه الدعوة لمُدربي وكشافة أندية الدوري الإسباني لحضور تدريبات ومُباريات الفريق لاكتشاف أفضل اللاعبين ممن يمتلكون إمكانات كبيرة تؤهلهم للعب في أندية الدوري الإسباني وإعدادهم لأولى خطواتهم الاحترافية في أفضل دوري في العالم.

يأتي هذا المُعسكر في إطار إعداد اللاعبين الشباب ذهنياً وبدنياً وتكتيكياً عن طريق برامج أعدت خصيصاً من قِبل مُدربي الدوري الإسباني لهذا الغرض، وبهدف وصول اللاعبين لمرحلة جديدة من الاحترافية وتعلم مهارات وأساليب جديدة من أقوى دوري في العالم.